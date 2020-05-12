MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Kolombiya'da tabuta dönüşebilen yatak üretildi
HABER

Kolombiya'da tabuta dönüşebilen yatak üretildi

Kolombiya'nın başkenti Bogota menşeili ABC Displays reklam şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle hastane ve tabutların yetersiz olması nedeniyle tabuta dönüşebilen metal korkuluklu, karton hastane yatağı üretti. Kolombiya'nın sınır komşusu Ekvador'un kıyı kenti Guayaquil'de salgında can kaybının fazla yaşanması nedeniyle tabut sıkıntısı meydana geldiği belirtilirken, cenazelerin çoğunun bağışlanan karton kutularda saklandığı kaydedildi

 

 

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Yasin Öztekin: 'Galatasaray'da oynamak isterim dersem Sivasspor'a ayıp olur'
Yasin Öztekin: 'Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın kafası karışık...'
Ali Naci Küçük: 'Fatih Terim hep arkasında durmuştu ama...'
Yasin Öztekin'den Klopp itirafı! 'Her hoca yapmaz...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız
Can Dündar Bodrum'daki villasını satmaya çalışmış

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler