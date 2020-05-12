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Kolombiya'da tabuta dönüşebilen yatak üretildi
Kolombiya'nın başkenti Bogota menşeili ABC Displays reklam şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle hastane ve tabutların yetersiz olması nedeniyle tabuta dönüşebilen metal korkuluklu, karton hastane yatağı üretti. Kolombiya'nın sınır komşusu Ekvador'un kıyı kenti Guayaquil'de salgında can kaybının fazla yaşanması nedeniyle tabut sıkıntısı meydana geldiği belirtilirken, cenazelerin çoğunun bağışlanan karton kutularda saklandığı kaydedildi
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