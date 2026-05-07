Fakir Hausgerate ile Lezzetli Tarifler Kök Sebze Püresi Eşliğinde Portakallı Kuzu İncik
FAKİR HAUSGERATE İLE LEZZETLİ TARİFLER

Kök Sebze Püresi Eşliğinde Portakallı Kuzu İncik

 

Kaç kişilik: 2 kişilik

Hazırlık süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1-1,5 saat

Ürün: NoteCook Multifonksiyonel Pişirici

Malzemeler

1 adet kuzu incik

3 dal taze kekik

1 adet iri doğranmış tatlı patates

1 adet iri doğranmış kereviz

2 adet iri doğranmış havuç

2 yemek kaşığı krema

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Sos için

1 portakalın suyu

2 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı toz şeker

1/2 yemek kaşığı pekmez

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Karabiber

Yapılışı

  1. Kuzu inciği tuz ve karabiber ile tatlandırın. NoteCook Multifonksiyonel Pişirici’nin haznesine eti alın, üzerine suyu ve taze kekiği ekleyin. Manuel ayarda, et yumuşayana kadar pişirin. Pişme süresi inciğin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Pişen eti hazneden çıkarın, hazneye bir miktar daha su ilave edin.
  2. Kök sebzeleri cihazın üst buhar haznesine yerleştirin ve kapağını kapatın. Sebzeler yumuşayana kadar buharda pişirin. Bu sırada sos için tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresine alın ve kaynatın.
  3. Pişen sebzeleri ayrı bir kaba alın, tereyağı ve krema ile birlikte pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
  4. Servis tabağına kök sebze püresini alın, üzerine kuzu inciği yerleştirin. Üzerine sostan gezdirin. Taze kekik ve kıyılmış acı biberlerle servis edin. Afiyet olsun.
