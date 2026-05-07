Kök Sebze Püresi Eşliğinde Portakallı Kuzu İncik
Kaç kişilik: 2 kişilik
Hazırlık süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 1-1,5 saat
Ürün: NoteCook Multifonksiyonel Pişirici
Malzemeler
1 adet kuzu incik
3 dal taze kekik
1 adet iri doğranmış tatlı patates
1 adet iri doğranmış kereviz
2 adet iri doğranmış havuç
2 yemek kaşığı krema
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Sos için
1 portakalın suyu
2 yemek kaşığı soya sosu
1 çay kaşığı toz şeker
1/2 yemek kaşığı pekmez
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı pul biber
Tuz
Karabiber
Yapılışı
- Kuzu inciği tuz ve karabiber ile tatlandırın. NoteCook Multifonksiyonel Pişirici’nin haznesine eti alın, üzerine suyu ve taze kekiği ekleyin. Manuel ayarda, et yumuşayana kadar pişirin. Pişme süresi inciğin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Pişen eti hazneden çıkarın, hazneye bir miktar daha su ilave edin.
- Kök sebzeleri cihazın üst buhar haznesine yerleştirin ve kapağını kapatın. Sebzeler yumuşayana kadar buharda pişirin. Bu sırada sos için tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresine alın ve kaynatın.
- Pişen sebzeleri ayrı bir kaba alın, tereyağı ve krema ile birlikte pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Servis tabağına kök sebze püresini alın, üzerine kuzu inciği yerleştirin. Üzerine sostan gezdirin. Taze kekik ve kıyılmış acı biberlerle servis edin. Afiyet olsun.