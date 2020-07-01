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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde İşe Başladı!
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Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde İşe Başladı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.
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