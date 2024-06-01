MUCİZE LEZZETLER
Kırmızı köri ezmesi tarifi | Mucize Lezzetler
Asya mutfağının sevilen lezzetlerinden kırmızı köri ezmesi… (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Asya mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 çay kaşığı kişniş tohumu
- 1 adet arpacık soğanı
- 2 adet sarımsak
- 2 adet kurutulmuş kırmızı acı biber
- 1 çay kaşığı zencefil
- 1 adet limon suyu ve kabuğu
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 5-6 dal taze kişniş
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
- Kırmızı acı biberleri ikiye kesip, iç kısımdaki çekirdekleri temizleyin.
- Arpacık soğanının ve sarımsakların kabuklarını soyup, soğanları ortadan ikiye bölün ve Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine aktarın.
- Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine toz kırmızı biber, tuz, kişniş tohumu, zencefil, zeytinyağı, taze kişniş, limon kabuğu rendesi ve suyu ekleyip çalıştırın.
- Kırmızı köri ezmeniz hazır.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME