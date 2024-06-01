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MUCİZE LEZZETLER

Kırmızı köri ezmesi tarifi | Mucize Lezzetler 

Asya mutfağının sevilen lezzetlerinden kırmızı köri ezmesi… (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Asya mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı kişniş tohumu
  • 1 adet arpacık soğanı
  • 2 adet sarımsak
  • 2 adet kurutulmuş kırmızı acı biber
  • 1 çay kaşığı zencefil
  • 1 adet limon suyu ve kabuğu
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 5-6 dal taze kişniş
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tarif:

  1. Kırmızı acı biberleri ikiye kesip, iç kısımdaki çekirdekleri temizleyin.
  2. Arpacık soğanının ve sarımsakların kabuklarını soyup, soğanları ortadan ikiye bölün ve Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti nin içine aktarın.
  3. Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti nin içine toz kırmızı biber, tuz, kişniş tohumu, zencefil, zeytinyağı, taze kişniş, limon kabuğu rendesi ve suyu ekleyip çalıştırın.
  4. Kırmızı köri ezmeniz hazır.

Afiyet Olsun!

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