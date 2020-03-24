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MUCİZE LEZZETLER

Kinoa nasıl pişirilir? | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde kinoa pişirmenin püf noktalarını araştırdık. (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa
  • 2 su bardağı su

Tarif:

  1. Kinoayı pişirmeden önce yarım saat kadar suda bekletmelisiniz. 
  2. Kinoanın tadındaki acılığın giderilmesi için süzgeçte bol suyla ve ovularak iyice yıkamalısınız. 
  3. Kinoanın iki katı kadar suyla pişirmelisiniz.
  4. Bir bardak kinoa için iki bardak su olacak şekilde kinoayı, suda, et suyunda ya da tavuk suyunda pişirebilirsiniz. 
  5. Kinoa iki katı suyla Arçelik Ankastre Ocak’ta kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişirin. 
  6. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatarak altını kısın. 
  7. 15 dakika kadar kısık ateşte pişen kinoayı 5 dakika dinlenmeye bırakın. 
  8. Salatalarınıza, yemeklerinizin yanına pilav olarak ya da köfte yapımında kullanabilirsiniz. 
  9. İsterseniz buzdolabı poşetlerine koyup Arçelik No Frost Buzdolabı’derin dondurucu bölümünde muhafaza edebilirsiniz. 

 

 

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