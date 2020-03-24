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Kinoa nasıl pişirilir? | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde kinoa pişirmenin püf noktalarını araştırdık. (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 su bardağı kinoa
- 2 su bardağı su
Tarif:
- Kinoayı pişirmeden önce yarım saat kadar suda bekletmelisiniz.
- Kinoanın tadındaki acılığın giderilmesi için süzgeçte bol suyla ve ovularak iyice yıkamalısınız.
- Kinoanın iki katı kadar suyla pişirmelisiniz.
- Bir bardak kinoa için iki bardak su olacak şekilde kinoayı, suda, et suyunda ya da tavuk suyunda pişirebilirsiniz.
- Kinoa iki katı suyla Arçelik Ankastre Ocak’ta kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişirin.
- Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatarak altını kısın.
- 15 dakika kadar kısık ateşte pişen kinoayı 5 dakika dinlenmeye bırakın.
- Salatalarınıza, yemeklerinizin yanına pilav olarak ya da köfte yapımında kullanabilirsiniz.
- İsterseniz buzdolabı poşetlerine koyup Arçelik No Frost Buzdolabı’derin dondurucu bölümünde muhafaza edebilirsiniz.
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