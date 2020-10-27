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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt: "Selçuk Bayraktar'la tanışmak isterim"
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt: "Selçuk Bayraktar'la tanışmak isterim"

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz günlerde aldığı 125 bin TL'lik ödül sonrası hikayesi ile sosyal medyada çok konuşulan Hikmet Karakurt hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Karakurt hayat hikayesini duygulu şekilde anlatırken, '8.sınıfa geldiğimde ise babam 'Ben artık size bakamıyorum çünkü 8 çocuğa bakmak çok zor. Tarlaya gidip çalışmamız lazım' dedi. Babamın bir işi olmadığı için ve gerçekten 8 çocuğa bakmak zor olduğu için ona bir şey diyemedik. Babamla birlikte tarlada soğan toplamaya başladık." açıklamalarına yer verdi. Ayrıca Hikmet Karakurt, Selçuk Bayraktar ile tanışmak istediğini de belirtti.
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