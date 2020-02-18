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Kerevizli Balkabağı Çorbası | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kerevizli Balkabağı Çorbası var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 dilim balkabağı
- 1 küçük kereviz
- 2-3 adet kereviz sapı
- 1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi
- 1 çay kaşığı büyüklüğünde zerdeçal
- 1 küçük brokoli
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı kırmızı mercimek
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Malzemelerin üzerini geçecek kadar su
Tarif:
- Balkabağı, kereviz, havuç ve patatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayın.
- Soğan ve sarımsakları da soyup doğrayın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede önce soğan ve sarımsaklar, ardından da kereviz ve havucu da ekleyip kavurun.
- Üzerine doğranmış balkabağı, brokoli, kırmızı mercimek, kereviz sapı, zerdeçalı ekleyin.
- Üzerini geçecek kadar suyu da koyup kaynamaya bırakın.
- Sebzeler iyice yumuşayınca üzerinden Arçelik Rose Gold Eternity El Blender ile geçin.
- Pürüzsüz bir kıvama gelince üzerine tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip servis yapın.
- Afiyet olsun!
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