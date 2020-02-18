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MUCİZE LEZZETLER

Kerevizli Balkabağı Çorbası | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kerevizli Balkabağı Çorbası var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1 dilim balkabağı
  • 1 küçük kereviz
  • 2-3 adet kereviz sapı
  • 1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi
  • 1 çay kaşığı büyüklüğünde zerdeçal
  • 1 küçük brokoli
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı kırmızı mercimek
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Malzemelerin üzerini geçecek kadar su

Tarif:

  1. Balkabağı, kereviz, havuç ve patatesin kabuğunu soyup küp küp doğrayın.
  2. Soğan ve sarımsakları da soyup doğrayın.
  3. Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencerede önce soğan ve sarımsaklar, ardından da kereviz ve havucu da ekleyip kavurun.
  4. Üzerine doğranmış balkabağı, brokoli, kırmızı mercimek, kereviz sapı, zerdeçalı ekleyin.
  5. Üzerini geçecek kadar suyu da koyup kaynamaya bırakın.
  6. Sebzeler iyice yumuşayınca üzerinden Arçelik Rose Gold Eternity El Blender ile geçin.
  7. Pürüzsüz bir kıvama gelince üzerine tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip servis yapın.
  8. Afiyet olsun!

 

 

 

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