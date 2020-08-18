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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Kepçe operatöründen çocukların su eğlencesine destek
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Kepçe operatöründen çocukların su eğlencesine destek

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde suda oynayan çocukların eğlencesine kepçe operatörünün ortak olmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu ilçedeki Atatürk Baraj Göleti'nde serinlemek için suya giren çocukları gören kepçe operatörü eğlencelerine ortak oldu. Kepçe operatörü tarafından iş makinesinin üzerine çıkarılan çocuklar, yüksekten suya atlayış yaptı. Çocukları eğlencesine katılan kepçe operatörünü çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.
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