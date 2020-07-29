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Kelebeğin sırtındaki insan sureti görenleri şaşırtıyor

 Gaziantep’te bir vatandaş tarafından bulunan ve sırtında insan sureti bulunan kelebeği görenler şaşırıyor. Gaziantep’in Nizip ilçesinde Sabri Demir isimli bir vatandaşın tesadüfen gördüğü kelebeğin sırtında yer alan insan sureti görenleri şaşırtıyor. Demir, cansız kelebeğin sırtındaki sureti fark edince hemen kelebeği korumaya alarak yetkililere teslim etti. Sabri Demir kelebeği tesadüfen bulduğunu belirterek, “Ben bu kelebeği çalıştığım fabrikanın bahçesinde buldum. Bahçede dolaşırken tesadüfen fark ettim. Fotoğrafını çektim, büyüttüğümde insan fügürü olduğunu fark ettim. Kelebeği elime aldığımda cansızdı. Hemen ilçe tarımla iletişime geçtim ve onlara teslim ettim” dedi. Gaziantep’in Nizip İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Ahmet Yılmaz ise, “Vatandaşımız kelebeği bize getirdi. Tarımsal alanda sık görülen bir kelebek değildir. Kelebeğin orta kısmında insan suretine benzeyen bir yüz var. konunun uzmanlarının teşhisi önemlidir” diye konuştu. Öte yandan kelebeğin türü ve insan sureti şeklindeki izin nedeni araştırılıyor
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