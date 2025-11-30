MUCİZE LEZZETLER
Kekik ve parmesanlı ricotta nasıl yapılır?
Kekik, parmesan ve hindistan cevizi ile yapılan süper kolay ve lezzetli fırında Ricotta tarifi.
Zorluk: Kolay
Süre: 30+60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: İtalyan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 500 g ricotta peyniri
- 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Yağlamak için;
- Eritilmiş tereyağı
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine suyu süzülmüş ricotta peyniri, yumurta, kekik, parmesan, Hindistan cevizi, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
- Porselen fırın kabınızın içini eritilmiş tereyağı ile yağlayın.
- Karışımı, yağladığınız fırın kabının içine ilave edip kaşığın ters tarafı ile karışımın üstünü düzeltin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 45 dakika üstü kızarana ve kabarana kadar pişirin.
- Kekik ve parmesanlı fırında ricotta tarifiniz hazır.
Afiyet olsun!
