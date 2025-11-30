MENÜ
HaberlerVideo Nasıl Mucize Lezzetler Kekik ve parmesanlı ricotta nasıl yapılır?
MUCİZE LEZZETLER

Kekik ve parmesanlı ricotta nasıl yapılır?

Kekik, parmesan ve hindistan cevizi ile yapılan süper kolay ve lezzetli fırında Ricotta tarifi.

Zorluk: Kolay

Süre: 30+60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: İtalyan mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

 

  • 500 g ricotta peyniri
  • 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

 

Yağlamak için;

 

  • Eritilmiş tereyağı

 

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine suyu süzülmüş ricotta peyniri, yumurta, kekik, parmesan, Hindistan cevizi, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
  2. Porselen fırın kabınızın içini eritilmiş tereyağı ile yağlayın.
  3. Karışımı, yağladığınız fırın kabının içine ilave edip kaşığın ters tarafı ile karışımın üstünü düzeltin.
  4. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ da 45 dakika üstü kızarana ve kabarana kadar pişirin.
  5. Kekik ve parmesanlı fırında ricotta tarifiniz hazır.

 

Afiyet olsun!

