Kekik ve parmesanlı ricotta nasıl yapılır?

Kekik, parmesan ve hindistan cevizi ile yapılan süper kolay ve lezzetli fırında Ricotta tarifi.

Zorluk: Kolay Süre: 30+60 Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Fırın Mutfak: İtalyan mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın

Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi Malzemeler: 500 g ricotta peyniri

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber Yağlamak için; Eritilmiş tereyağı Tarif: Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine suyu süzülmüş ricotta peyniri, yumurta, kekik, parmesan, Hindistan cevizi, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Porselen fırın kabınızın içini eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Karışımı, yağladığınız fırın kabının içine ilave edip kaşığın ters tarafı ile karışımın üstünü düzeltin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’ Kekik ve parmesanlı fırında ricotta tarifiniz hazır. Afiyet olsun!