Keçilerini otlatırken canlı derse giriyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Esranur Acarca (16), ailesine yardım etmek için keçileri otlatırken, eğitiminden geri kalmamak için de cep telefonuyla canlı derslere katılıyor.

​İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Canbaz Mahallesi'nin Güzelbeyli mevkisinde yaşayan Esranur Acarca, pandemi nedeniyle okulların açılacağı günü iple çekiyor. Okulların kapalı olması nedeniyle evde ailesine yardımcı olmak için de elinden gelen gayreti gösteren Acarca, besledikleri 20 keçiyi kendisi otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Esranur Acarca, bu hayalini gerçekleştirmek için de keçilerini otlatırken babasının cep telefonu ile canlı derslere katılıyor.

ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

Okumayı çok sevdiğini, okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini belirten Esranur Acarca, "Hem burada canlı derslere giriyorum hem de aileme katkı olması için keçilerimizi güdüyorum. Canlı derslere internet üzerinden giriyorum, eve gidince kitaplarımdan tekrar ediyorum. Hedefim, ana sınıfı öğretmeni olmak" dedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TABLET GÖNDERDİ

Esranur'un arazi şartlarına rağmen derslere katıldığını duyan Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen, Şehit Mustafa Gökçeli Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Gökçeli aracılığı ile tablet gönderdi. Gökçeli, Esranur Acarca'nın ders çalışmak için gösterdiği azmin kendilerini duygulandırdığını belirterek şunları söyledi:

"Öğrenci ve veli ziyaretlerimizde öğrencimizin hem ailesine katkı sağlamak için keçilerini otlattığını hem de canlı derslere katıldığını öğrendim, bu durumu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Aykut Türkmen Bey’e ilettiğim zaman çok duygulandık, öğrencimize bir tablet hediye edelim diye düşündük, ben de öğrencimize takdim ettim, artık canlı derslerine daha iyi girebilecek, eğitimin zor olmadığını ve dağda- taşta bile olsa yapılabileceğini bize gösterdi, kendisine teşekkür ediyorum."