Kavun içinde kavunlu frozen tarifi | Mucize Lezzetler

Yapılması çok kolay ve lezzetli içimi ile yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan kavunlu frozen tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Yok Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik No Frost Buzdolabı

Arçelik Skylight® Blender Malzemeler: 1 adet orta boy büyüklükte kavun

1 tatlı kaşığı bal

10 adet çilek Üzeri için; Taze nane Malzemeler: İlk olarak kavunun baş kısmını bir bıçak yardımı ile kesin. Kavunun alt kısmını da düzleştirip bir kase içine oturtun. Bir kaşık yardımı ile çekirdeklerini temizleyin. Ardından kavunun iç kısmını çıkarıp Arçelik Skylight® Blender’in Çilekleri de iyice yıkayıp saplarını kesin ve Arçelik Skylight® Blender’in En son balı da ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Hazır olan karışımı içini temizlediğiniz kavunun içine aktarın ve Arçelik No Frost Buzdolabı ’ nda 1 saat soğutun. Kavun içinde kavunlu frozen içeceğiniz hazır. Taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun! HOW TO NOTLARI Kavunun alt kısmının akmaması için altını çok hafif keserek düzleştirin.