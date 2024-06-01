MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Kavun içinde kavunlu frozen tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Kavun içinde kavunlu frozen tarifi | Mucize Lezzetler 

Yapılması çok kolay ve lezzetli içimi ile yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan kavunlu frozen tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy büyüklükte kavun
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 10 adet çilek

Üzeri için;

  • Taze nane

Malzemeler:

  1. İlk olarak kavunun baş kısmını bir bıçak yardımı ile kesin.
  2. Kavunun alt kısmını da düzleştirip bir kase içine oturtun.
  3. Bir kaşık yardımı ile çekirdeklerini temizleyin.
  4. Ardından kavunun iç kısmını çıkarıp Arçelik Skylight® Blender’in içine aktarın.
  5. Çilekleri de iyice yıkayıp saplarını kesin ve Arçelik Skylight® Blender’in içine ilave edin.
  6. En son balı da ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
  7. Hazır olan karışımı içini temizlediğiniz kavunun içine aktarın ve Arçelik No Frost Buzdolabı nda 1 saat soğutun.
  8. Kavun içinde kavunlu frozen içeceğiniz hazır.
  9. Taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Kavunun alt kısmının akmaması için altını çok hafif keserek düzleştirin.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Reyhan şerbeti tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Fırında bütün patates üstüne tavuk döner tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Sarımsak nasıl saklanır? | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Soğuk baklava tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Saç kavurma tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Çikolatalı espresso tarifi | Mucize Lezzetler 

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler