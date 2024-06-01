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Kavun içinde kavunlu frozen tarifi | Mucize Lezzetler
Yapılması çok kolay ve lezzetli içimi ile yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan kavunlu frozen tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 adet orta boy büyüklükte kavun
- 1 tatlı kaşığı bal
- 10 adet çilek
Üzeri için;
- Taze nane
Malzemeler:
- İlk olarak kavunun baş kısmını bir bıçak yardımı ile kesin.
- Kavunun alt kısmını da düzleştirip bir kase içine oturtun.
- Bir kaşık yardımı ile çekirdeklerini temizleyin.
- Ardından kavunun iç kısmını çıkarıp Arçelik Skylight® Blender’in içine aktarın.
- Çilekleri de iyice yıkayıp saplarını kesin ve Arçelik Skylight® Blender’in içine ilave edin.
- En son balı da ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
- Hazır olan karışımı içini temizlediğiniz kavunun içine aktarın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat soğutun.
- Kavun içinde kavunlu frozen içeceğiniz hazır.
- Taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Kavunun alt kısmının akmaması için altını çok hafif keserek düzleştirin.
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