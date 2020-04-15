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Haberler >Video > Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Karın çalıştıran pilates egzersizleri
SAĞLIKLI YAŞAM

Karın çalıştıran pilates egzersizleri

Fizyoterapist ve Pilates uzmanı Aylin Uçar'ın sizler için hazırladığı, evde hiç bir ekipman kullanmadan yapabileceğiniz karın egzersizleri.
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