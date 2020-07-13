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Karides Bombası | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde karides bombasu var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 300 g temizlenmiş karides
  • 2 adet chili biberi
  • 4 tatlı kaşığı nişasta
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı su
  • Acı sos 
  • Kabartma tozu

 

Dış sos için:

  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • Bir tutam zencefil
  • Bir tutam kırmızı toz biber
  • 1 yemek kaşığı acı sos 
  • 1 adet doğranmış chili biberi 
  • Bir tutam tuz

 

Tarif:

  1. Dış sos için tüm malzemeleri karıştırın.
  2. Nişasta ve yumurta sarısını çırpma teli yardımıyla karıştırın. 
  3. Yavaş yavaş su ekleyin.
  4. 2 tatlı kaşığı nişasta daha ekleyin. 
  5. Ardından kabartma tozunu ekleyin.
  6. İyice karıştırın.
  7. Ardından karidesleri içerisine atın. Karıştırın.
  8. Arçelik Ankastre Ocak 'taçok açmadan derin yağda kızartın.
  9. Hazırladığınız sosun üzerine karidesleri alıp servis edin.
  10. Afiyet olsun!

 

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