MUCİZE LEZZETLER
Karides Bombası | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde karides bombasu var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 300 g temizlenmiş karides
- 2 adet chili biberi
- 4 tatlı kaşığı nişasta
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı su
- Acı sos
- Kabartma tozu
Dış sos için:
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1 tatlı kaşığı hardal
- Bir tutam zencefil
- Bir tutam kırmızı toz biber
- 1 yemek kaşığı acı sos
- 1 adet doğranmış chili biberi
- Bir tutam tuz
Tarif:
- Dış sos için tüm malzemeleri karıştırın.
- Nişasta ve yumurta sarısını çırpma teli yardımıyla karıştırın.
- Yavaş yavaş su ekleyin.
- 2 tatlı kaşığı nişasta daha ekleyin.
- Ardından kabartma tozunu ekleyin.
- İyice karıştırın.
- Ardından karidesleri içerisine atın. Karıştırın.
- Arçelik Ankastre Ocak 'taçok açmadan derin yağda kızartın.
- Hazırladığınız sosun üzerine karidesleri alıp servis edin.
- Afiyet olsun!
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