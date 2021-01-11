Kargaların görülmeye değer cips ziyafeti

İstanbul Maltepe'de aç kalan kargalar sahilde unutulan ve ağzı açık olan cips paketini fark edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Kargalar doyasıya cips yedi, o anlar kameraya yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, sokak hayvanları ve kargalar da aç kaldı. Maltepe Sahili'ndeki kargalar ise cadde üzerinde bir kısmı yere dökülmüş ve ağzı açık olan bir cips paketini fark etti. Cipsleri yiyerek karınlarını doyuran kargalar kamera tarafından görüntülendi.