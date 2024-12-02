Karamelli frappe tarifi | Mucize Lezzetler

Karamel ve kakaolu fındık kreması ile yapılan kremalı ve çikolata soslu frappe içmek ister misiniz? (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 2 kişilik Pişirme Tekniği: Yok Mutfak: Yunan mutfağı Malzemeler: 1 tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı karamel kahve şurup

7-8 adet buz

1 yemek kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay bardağı su Üzeri için; Sprey kahve kreması

Çikolata sos Tarif: Sunum bardağınızın içine kakaolu fındık kreması ve sütü ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın. Ardından karamel şurup ilave edip çırpıcı ile karıştırmaya devam edin. İçine buzları ekleyin. Ayrı bir bardağın içine granül kahve, şeker ve suyu ekleyip çırpıcı ile köpük haline getirin. Hazırladığınız köpüğü kahvenin üzerine ilave edin. En son sprey krema sıkıp, kremanın üzerine çikolata sos gezdirin. Karamel soslu frappeniz hazır. Afiyet Olsun!