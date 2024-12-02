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MUCİZE LEZZETLER

Karamelli frappe tarifi | Mucize Lezzetler 

Karamel ve kakaolu fındık kreması ile yapılan kremalı ve çikolata soslu frappe içmek ister misiniz? (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Yunan mutfağı

Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı karamel kahve şurup
  • 7-8 adet buz
  • 1 yemek kaşığı granül kahve
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay bardağı su

Üzeri için;

  • Sprey kahve kreması
  • Çikolata sos

Tarif:

  1. Sunum bardağınızın içine kakaolu fındık kreması ve sütü ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  2. Ardından karamel şurup ilave edip çırpıcı ile karıştırmaya devam edin.
  3. İçine buzları ekleyin.
  4. Ayrı bir bardağın içine granül kahve, şeker ve suyu ekleyip çırpıcı ile köpük haline getirin.
  5. Hazırladığınız köpüğü kahvenin üzerine ilave edin.
  6. En son sprey krema sıkıp, kremanın üzerine çikolata sos gezdirin.
  7. Karamel soslu frappeniz hazır.

Afiyet Olsun!

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