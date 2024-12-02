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Karamelli frappe tarifi | Mucize Lezzetler
Karamel ve kakaolu fındık kreması ile yapılan kremalı ve çikolata soslu frappe içmek ister misiniz? (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Yunan mutfağı
Malzemeler:
- 1 tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması
- Yarım su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı karamel kahve şurup
- 7-8 adet buz
- 1 yemek kaşığı granül kahve
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay bardağı su
Üzeri için;
- Sprey kahve kreması
- Çikolata sos
Tarif:
- Sunum bardağınızın içine kakaolu fındık kreması ve sütü ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Ardından karamel şurup ilave edip çırpıcı ile karıştırmaya devam edin.
- İçine buzları ekleyin.
- Ayrı bir bardağın içine granül kahve, şeker ve suyu ekleyip çırpıcı ile köpük haline getirin.
- Hazırladığınız köpüğü kahvenin üzerine ilave edin.
- En son sprey krema sıkıp, kremanın üzerine çikolata sos gezdirin.
- Karamel soslu frappeniz hazır.
Afiyet Olsun!
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