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MUCİZE LEZZETLER

Karamel Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde nasıl karamel yapabileceğimizi araştırdık. (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1/2 su bardağı su
  • 4 damla limon suyu
  • 75 g tereyağı
  • 125 ml sıvı krema

Tarif:

  1. Toz şeker, su ve taze sıkılmış limon suyunu derin bir sos tenceresinde Arçelik Ankastre Ocak’a alın.
  2. Erimekte olan toz şekeri karıştırmadan sos kabını aralarda sallayarak şekerin karamelize olmasını sağlayın.
  3. Sütlü bonbon rengini alan şeker karışımına soğuk tereyağı katıp tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.
  4. Rengi koyulaşan ve kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamel karışımına son olarak krema katıp hızlıca karıştırın.
  5. Kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdiğiniz karamel karışımını Arçelik Ankastre Ocak’tan alın.
  6. Sıcak şekilde cam ya da seramik bir kavanoza boşaltın.
  7. Oda sıcaklığında soğutup kapağını kapattıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırıp muhafaza edin.

İpuçları:

  • Yüksek ateşte şekerin yanmamasına dikkat edin. Şekerin yanmadan kahverengi bir renk alana kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta pişmesi gerekiyor.
  • Soğudukça katı bir hal alan karameli, benmari usulü eritip tatlı yapımında ve süslemelerde kullanın.
  • Karameli kapağı kapalı cam bir kavanozda 10-15 gün süresince Arçelik No Frost Buzdolabı’nda rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.
  • Hazırladığınız karamel kıvamının hafif pütürlü olduğunu düşünürseniz Arçelik Resital El Blender’ından geçirdikten sonra da kavanoza aktarabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

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