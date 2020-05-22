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Karamel Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde nasıl karamel yapabileceğimizi araştırdık. (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1/2 su bardağı su
- 4 damla limon suyu
- 75 g tereyağı
- 125 ml sıvı krema
Tarif:
- Toz şeker, su ve taze sıkılmış limon suyunu derin bir sos tenceresinde Arçelik Ankastre Ocak’a alın.
- Erimekte olan toz şekeri karıştırmadan sos kabını aralarda sallayarak şekerin karamelize olmasını sağlayın.
- Sütlü bonbon rengini alan şeker karışımına soğuk tereyağı katıp tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.
- Rengi koyulaşan ve kısık ateşte pişirmeye devam ettiğiniz karamel karışımına son olarak krema katıp hızlıca karıştırın.
- Kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdiğiniz karamel karışımını Arçelik Ankastre Ocak’tan alın.
- Sıcak şekilde cam ya da seramik bir kavanoza boşaltın.
- Oda sıcaklığında soğutup kapağını kapattıktan sonra Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırıp muhafaza edin.
İpuçları:
- Yüksek ateşte şekerin yanmamasına dikkat edin. Şekerin yanmadan kahverengi bir renk alana kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta pişmesi gerekiyor.
- Soğudukça katı bir hal alan karameli, benmari usulü eritip tatlı yapımında ve süslemelerde kullanın.
- Karameli kapağı kapalı cam bir kavanozda 10-15 gün süresince Arçelik No Frost Buzdolabı’nda rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.
- Hazırladığınız karamel kıvamının hafif pütürlü olduğunu düşünürseniz Arçelik Resital El Blender’ından geçirdikten sonra da kavanoza aktarabilirsiniz.
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