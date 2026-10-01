Kapalı Burger & Ananaslı Soğuk Çay
Kaç kişilik: 4–6 kişilik
Hazırlık süresi: 30 dakika + mayalanma süresi
Pişirme süresi: 20–25 dakika
Ürün: Fakir Hausgeräte Torque 1800 Kıyma Makinesi / Fakir Hausgeräte PrimeChef Multifonksiyonel Pişirici / Fakir Hausgeräte Chop'N Blend Smoothie Blender
Malzemeler
Hamburger ekmeği hamuru için
500 gr un
180–200 ml ılık su
80 ml ılık süt
1 adet orta boy yumurta
10 gr tuz
30 gr toz şeker
5 gr toz maya
Üzeri için
1 adet yumurta sarısı
Susam
Çörek otu
Köfte için
500 gr dana kuşbaşı
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 miktar sıvı yağ
1 miktar tereyağı
Burger sos için
1/2 su bardağı mayonez
1/3 su bardağı ketçap
1 yemek kaşığı hardal
1 çay kaşığı turşu suyu
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı sarımsak tozu
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
Burger dolgusu için
1 kase karamelize soğan
1 kase dilimlenmiş kornişon turşu
1 kase dilediğiniz peynir çeşidi
Ananaslı soğuk çay için
3–4 dilim ananas
Demlenmiş ve soğutulmuş siyah çay
1 tatlı kaşığı bal
Buz
Yapılışı
- Hamburger ekmeği hamuru için ılık su, ılık süt, toz şeker ve mayayı yoğurma kabına alın. Ardından yumurta, un ve tuzu ekleyerek yaklaşık 5 dakika yoğurun. Dilerseniz bu aşamada hamura bir miktar tereyağı da ekleyebilirsiniz.
- Hazırladığınız hamuru bir kaba alın, üzerini kapatın ve yaklaşık 30–40 dakika mayalanmaya bırakın.
- Hamur mayalanırken dana kuşbaşı etleri Fakir Torque 1800 Kıyma Makinesi’nde çekerek kıyma haline getirin. Kıymaya tuz ve karabiber ekleyip çok fazla sıkıştırmadan kısa süre yoğurun. Harcı 4 eşit parçaya ayırın ve bir kapak veya yuvarlak kalıp yardımıyla köfte şekli verin.
- Tavaya az miktarda sıvı yağ ve tereyağı ekleyip ısıtın. Köfteleri tavaya yerleştirin ve her iki yüzü güzelce kızarana kadar pişirin. Pişen köfteleri kenara alın.
- Burger sos için mayonez, ketçap, hardal, turşu suyu, toz kırmızı biber, sarımsak, tuz ve karabiberi bir kasede homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Mayalanan hamuru hazırlamak istediğiniz burgerlerin büyüklüğüne göre 4 eşit bezeye ayırın. Her bezeyi merdane yardımıyla yuvarlak olacak şekilde açın ve küçük bir kasenin içerisine yerleştirin.
- Hamurun ortasına sırasıyla dilediğiniz peynir çeşidinden, pişirdiğiniz köfteden, karamelize soğandan, burger sosundan ve dilimlenmiş kornişon turşudan ekleyin. Son olarak tekrar peynir ilave edin.
- Hamurun kenarlarını ortada birleştirerek dolguyu tamamen kapatın. Birleşim yeri altta kalacak şekilde ters çevirin ve kapalı burgerleri Fakir PrimeChef Multifonksiyonel Pişirici haznesine yerleştirin.
- Burgerlerin üzerine yumurta sarısı sürün, susam ve çörek otu serpiştirin. PrimeChef’te hamurların üzeri altın sarısı olup tamamen pişene kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.
- Ananaslı soğuk çay için ananas dilimlerini, demlenmiş ve tamamen soğutulmuş siyah çayı ve balı Fakir Chop'N Blend Smoothie Blender haznesine alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
- Hazırladığınız ananaslı soğuk çayı süzün ve bol buz eklediğiniz bardaklara paylaştırın.
- Kapalı burgerleri sıcak olarak, yanında ananaslı soğuk çay ile servis edin.
- Kapalı burger & ananaslı soğuk çay servise hazır.
- Afiyet olsun!