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FAKİR HAUSGERATE İLE LEZZETLİ TARİFLER

Kapalı Burger & Ananaslı Soğuk Çay

 

Kaç kişilik: 4–6 kişilik
 Hazırlık süresi: 30 dakika + mayalanma süresi
 Pişirme süresi: 20–25 dakika
 Ürün: Fakir Hausgeräte Torque 1800 Kıyma Makinesi / Fakir Hausgeräte PrimeChef Multifonksiyonel Pişirici / Fakir Hausgeräte Chop'N Blend Smoothie Blender

Malzemeler

Hamburger ekmeği hamuru için

 500 gr un
 180–200 ml ılık su
 80 ml ılık süt
 1 adet orta boy yumurta
 10 gr tuz
 30 gr toz şeker
 5 gr toz maya

Üzeri için

 1 adet yumurta sarısı
 Susam
 Çörek otu

Köfte için

 500 gr dana kuşbaşı
 1 tutam tuz
 1 tutam karabiber
 1 miktar sıvı yağ
 1 miktar tereyağı

Burger sos için

 1/2 su bardağı mayonez
 1/3 su bardağı ketçap
 1 yemek kaşığı hardal
 1 çay kaşığı turşu suyu
 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
 1 çay kaşığı sarımsak tozu
 1 tutam tuz
 1 tutam karabiber

Burger dolgusu için

 1 kase karamelize soğan
 1 kase dilimlenmiş kornişon turşu
 1 kase dilediğiniz peynir çeşidi

Ananaslı soğuk çay için

 3–4 dilim ananas
 Demlenmiş ve soğutulmuş siyah çay
 1 tatlı kaşığı bal
 Buz

Yapılışı

  1. Hamburger ekmeği hamuru için ılık su, ılık süt, toz şeker ve mayayı yoğurma kabına alın. Ardından yumurta, un ve tuzu ekleyerek yaklaşık 5 dakika yoğurun. Dilerseniz bu aşamada hamura bir miktar tereyağı da ekleyebilirsiniz.
  2. Hazırladığınız hamuru bir kaba alın, üzerini kapatın ve yaklaşık 30–40 dakika mayalanmaya bırakın.
  3. Hamur mayalanırken dana kuşbaşı etleri Fakir Torque 1800 Kıyma Makinesi’nde çekerek kıyma haline getirin. Kıymaya tuz ve karabiber ekleyip çok fazla sıkıştırmadan kısa süre yoğurun. Harcı 4 eşit parçaya ayırın ve bir kapak veya yuvarlak kalıp yardımıyla köfte şekli verin.
  4. Tavaya az miktarda sıvı yağ ve tereyağı ekleyip ısıtın. Köfteleri tavaya yerleştirin ve her iki yüzü güzelce kızarana kadar pişirin. Pişen köfteleri kenara alın.
  5. Burger sos için mayonez, ketçap, hardal, turşu suyu, toz kırmızı biber, sarımsak, tuz ve karabiberi bir kasede homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
  6. Mayalanan hamuru hazırlamak istediğiniz burgerlerin büyüklüğüne göre 4 eşit bezeye ayırın. Her bezeyi merdane yardımıyla yuvarlak olacak şekilde açın ve küçük bir kasenin içerisine yerleştirin.
  7. Hamurun ortasına sırasıyla dilediğiniz peynir çeşidinden, pişirdiğiniz köfteden, karamelize soğandan, burger sosundan ve dilimlenmiş kornişon turşudan ekleyin. Son olarak tekrar peynir ilave edin.
  8. Hamurun kenarlarını ortada birleştirerek dolguyu tamamen kapatın. Birleşim yeri altta kalacak şekilde ters çevirin ve kapalı burgerleri Fakir PrimeChef Multifonksiyonel Pişirici haznesine yerleştirin.
  9. Burgerlerin üzerine yumurta sarısı sürün, susam ve çörek otu serpiştirin. PrimeChef’te hamurların üzeri altın sarısı olup tamamen pişene kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.
  10. Ananaslı soğuk çay için ananas dilimlerini, demlenmiş ve tamamen soğutulmuş siyah çayı ve balı Fakir Chop'N Blend Smoothie Blender haznesine alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
  11. Hazırladığınız ananaslı soğuk çayı süzün ve bol buz eklediğiniz bardaklara paylaştırın.
  12. Kapalı burgerleri sıcak olarak, yanında ananaslı soğuk çay ile servis edin.
  13. Kapalı burger & ananaslı soğuk çay servise hazır.
  14. Afiyet olsun!
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