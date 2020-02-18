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Kalburabastı Tatlısı | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kalburabastı Tatlısı var!(Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 su bardağı süt
- 3,5 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı irmik
- 1,5 çay kaşığı kabartma tozu
- 1/2 su bardağı ceviz içi
Servisi için:
- 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı
Şerbeti için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Tarif:
- Kalburabastının şerbetini hazırlamak için Arçelik Ankastre Ocak’ta toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın.
- Aralarda karıştırarak, koyu bir şurup kıvamı alana kadar yaklaşık 20 dakika, orta ateşte kaynatın.
- Şurup kıvamını alan şerbete limon suyunu katın. Kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin.
- Tatlının hamurunu hazırlamak için; Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine oda sıcaklığında bekletilmiş 125 gram tereyağını aktarın.
- Üzerine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı irmik ve 1 yemek kaşığı yoğurdu ilave edip, 3,5 su bardağı unu azar azar katarak karışıma yedirin.
- Son olarak 1,5 çay kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra 5 dakika kadar yoğurun ve üzerini streç film ile kapatıp, 20 dakika kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
- Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarladıktan sonra hamuru bir kalbura bastırıp, yuvarlak şeklinde açın.
- Her birinin tam orta kısmına 1 tatlı kaşığı ceviz içinden yerleştirdikten sonra kalbur üzerinde rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi hamur bitene kadar tek tek uygulayın.
- Fırın kağıdı serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine hazırladığınız tatlıların birleşim yeri alt tarafta kalacak şekilde, aralıklı olarak yerleştirin.
- Kalburabastıları, önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 25 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti azar azar gezdirin.
- İçine çekmesi için beklettikten sonra toz Antep fıstığı ile süsleyip, servis edin.
- Afiyet olsun!
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