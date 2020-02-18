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MUCİZE LEZZETLER

Kalburabastı Tatlısı | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kalburabastı Tatlısı var!(Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 su bardağı süt
  • 3,5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 1,5 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1/2 su bardağı ceviz içi

Servisi için:

  • 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Tarif:

  1. Kalburabastının şerbetini hazırlamak için Arçelik Ankastre Ocak’ta toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın.
  2. Aralarda karıştırarak, koyu bir şurup kıvamı alana kadar yaklaşık 20 dakika, orta ateşte kaynatın.
  3. Şurup kıvamını alan şerbete limon suyunu katın. Kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için oda sıcaklığında bekletin.
  4. Tatlının hamurunu hazırlamak için; Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine oda sıcaklığında bekletilmiş 125 gram tereyağını aktarın.
  5. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı irmik ve 1 yemek kaşığı yoğurdu ilave edip, 3,5 su bardağı unu azar azar katarak karışıma yedirin.
  6. Son olarak 1,5 çay kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra 5 dakika kadar yoğurun ve üzerini streç film ile kapatıp, 20 dakika kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
  7. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yuvarladıktan sonra hamuru bir kalbura bastırıp, yuvarlak şeklinde açın.
  8. Her birinin tam orta kısmına 1 tatlı kaşığı ceviz içinden yerleştirdikten sonra kalbur üzerinde rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi hamur bitene kadar tek tek uygulayın.
  9. Fırın kağıdı serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine hazırladığınız tatlıların birleşim yeri alt tarafta kalacak şekilde, aralıklı olarak yerleştirin.
  10. Kalburabastıları, önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 25 dakika kadar pişirin.
  11. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti azar azar gezdirin.
  12. İçine çekmesi için beklettikten sonra toz Antep fıstığı ile süsleyip, servis edin.
  13. Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

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