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MUCİZE LEZZETLER

Kalamar tempura ve kızarmış levrek tarifi | Mucize Lezzetler 

Japon mutfağının sevilen lezzetlerinden balık ve meze sofralarının olmazsa olmazı kalamar tempura ve enfes tadı ile kızarmış levrek tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: Japon ve Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Kalamar için;

  • 2 adet tüp kalamar
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı galeta unu
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Levrek için;

  • 2 adet orta boy derili levrek fileto
  • 1 adet dilimlenmiş limon
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tarif:

  1. Öncelikle Kalamarları 1 cm kalınlığında halkalar halinde kesin.
  2. Cam bir kasenin içine halkalar halinde kestiğiniz kalamar, maden suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.
  3. Karışımı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat dinlendirin.
  4. Kalamarları süzün ve peçeteyle hafifçe kurulayın.
  5. Ardından kalamarları galeta ununa bulayın.
  6. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün hafif yağladığınız ilk haznesine kalamarları yerleştirip üstlerini bir fırça yardımı ile yağlayın.
  7. Kızarmış levrek için; Balıkların her iki tarafını tuzlayın.
  8. Derili taraflarına bir bıçak yardımı ile ince kesikler atın ve içlerine küçük limon dilimlerini ekleyin.
  9. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün ikinci haznesini yağlayın.
  10. Yağlanan haznenin içine levrek filotaları ekleyip bir fırça yardımı ile balıkların üzerini yağlayın.
  11. Kalamarlar için Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritözü kızartma programında 15 dakikaya levrekleri ise yine kızartma programında 20 dakikaya ayarlayın.
  12. Kızarmış kalamar ve levreğiniz hazır.

Afiyet Olsun!

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