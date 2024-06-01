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Kalamar tempura ve kızarmış levrek tarifi | Mucize Lezzetler
Japon mutfağının sevilen lezzetlerinden balık ve meze sofralarının olmazsa olmazı kalamar tempura ve enfes tadı ile kızarmış levrek tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Japon ve Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Kalamar için;
- 2 adet tüp kalamar
- 1 şişe maden suyu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım su bardağı galeta unu
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Levrek için;
- 2 adet orta boy derili levrek fileto
- 1 adet dilimlenmiş limon
- Yarım çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
- Öncelikle Kalamarları 1 cm kalınlığında halkalar halinde kesin.
- Cam bir kasenin içine halkalar halinde kestiğiniz kalamar, maden suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.
- Karışımı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat dinlendirin.
- Kalamarları süzün ve peçeteyle hafifçe kurulayın.
- Ardından kalamarları galeta ununa bulayın.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün hafif yağladığınız ilk haznesine kalamarları yerleştirip üstlerini bir fırça yardımı ile yağlayın.
- Kızarmış levrek için; Balıkların her iki tarafını tuzlayın.
- Derili taraflarına bir bıçak yardımı ile ince kesikler atın ve içlerine küçük limon dilimlerini ekleyin.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün ikinci haznesini yağlayın.
- Yağlanan haznenin içine levrek filotaları ekleyip bir fırça yardımı ile balıkların üzerini yağlayın.
- Kalamarlar için Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ü kızartma programında 15 dakikaya levrekleri ise yine kızartma programında 20 dakikaya ayarlayın.
- Kızarmış kalamar ve levreğiniz hazır.
Afiyet Olsun!
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