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Kahveli Çikolatalı Mus | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kahveli Çikolatalı Mus var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 160 g bitter çikolata
- 20 g tereyağı
- 100 ml taze demlenmiş kahve
- 3 adet yumurta
- 30 g toz şeker (yumurta sarısı için)
- 1 tutam tuz (yumurta beyazı için)
Üzeri için;
- Beyaz çikolata
Tarif:
- Cam bir kase içerisine bitter çikolata, tereyağı ve taze demlenmiş kahveyi alın.
- Arçelik Ankastre Ocak üzerinde benmari usülü eritmeye başlayın.
- Spatula yardımıyla karıştırın ve eridikten sonra kenara alın.
- Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.
- Derin bir kase içerisinde yumurta sarılarını toz şeker ile birlikte alıp Arçelik Rose Gold Eternity El Blender’ı ile çırpmaya başlayın. İyice çırpıldıktan sonra kenara alın.
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine yumurta beyazlarını koyup bir tutam tuzu ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın.
- Ilıyan kahveli çikolata karışımını yumurta sarılı karışıma yavaş yavaş ekleyip spatulayla karıştırın.
- Ardından köpük olan yumurta beyazını azar azar alttan içe doğru bu karışıma yedirin.
- Hazırladığınız karışımı servis kabınıza dökün.
- Kapları Arçelik No Frost Buzdolabı’nda en az 2-3 saat dinlendirin.
- Üzerine beyaz çikolata rendeleyip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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