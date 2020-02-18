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Kahveli Çikolatalı Mus | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kahveli Çikolatalı Mus var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 160 g bitter çikolata
  • 20 g tereyağı
  • 100 ml taze demlenmiş kahve
  • 3 adet yumurta
  • 30 g toz şeker (yumurta sarısı için)
  • 1 tutam tuz (yumurta beyazı için)

Üzeri için;

  • Beyaz çikolata

Tarif:

  1. Cam bir kase içerisine bitter çikolata, tereyağı ve taze demlenmiş kahveyi alın.
  2. Arçelik Ankastre Ocak üzerinde benmari usülü eritmeye başlayın.
  3. Spatula yardımıyla karıştırın ve eridikten sonra kenara alın.
  4. Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.
  5. Derin bir kase içerisinde yumurta sarılarını toz şeker ile birlikte alıp Arçelik Rose Gold Eternity El Blender’ı ile çırpmaya başlayın. İyice çırpıldıktan sonra kenara alın.
  6. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine yumurta beyazlarını koyup bir tutam tuzu ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın.
  7. Ilıyan kahveli çikolata karışımını yumurta sarılı karışıma yavaş yavaş ekleyip spatulayla karıştırın.
  8. Ardından köpük olan yumurta beyazını azar azar alttan içe doğru bu karışıma yedirin.
  9. Hazırladığınız karışımı servis kabınıza dökün.
  10. Kapları Arçelik No Frost Buzdolabı’nda en az 2-3 saat dinlendirin.
  11. Üzerine beyaz çikolata rendeleyip servis edebilirsiniz.
  12. Afiyet olsun!

 

 

 

 

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