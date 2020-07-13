Kafalar | Biri Ayrılsa Bu Kim Olur? | Evlilik Ne Zaman? | Sert Kışkırtma | Challenge | TikTok Özel

Yıllardır hayatımızda var olan sosyal medyanın çok konuşulan Kafalar grubundan Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na çarpıcı açıklamalarda bulundu. İş ve özel hayatlarına dair ilk kez bu kadar detaylı sorularla karşılaşan ekip merak edilenleri kendilerine has üslupla yanıtladı. Evlilik konuları için “Kafalar etkileniyoruz diye evlenmiyoruz” diyerek bir itirafta bulundular. Programın içerisinde şarkı söyledikleri anlar, challenge testleri ve TikTok özel bölüm öne çıkıyor. İşte o anlar…