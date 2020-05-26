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Haberler >Video >Ne Oluyor >Magazin >Kadir Doğulu: "Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an...
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Kadir Doğulu: "Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an...

'Hakan Gence'yle evden'in bayramdaki son konuğu Kadir Doğulu: - Bir film karakteri olsam 'Kayıp Balık Nemo' olurdum. Çünkü çok cesur."- Aşk insanın sahip olabileceği yegâne şey. Aşkın 'a'sı akıl. 'ş'si şuur. 'K'sı 'karine' yani işaret, hafızaya alabildiğin şeyler."- Neslihan'la ilk göz göze geldiğim an çok güçlüydü. Ne olacağını bilmiyordum ama buralara kadar gelmesi yönündeki dileğimiz onun gözleri ve benim kalbimden fışkırmıştı.
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