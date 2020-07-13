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MUCİZE LEZZETLER

Kadınbudu Köfte | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde kadınbudu köfte var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 500 g orta yağlı kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı haşlanmış pirinç
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım su bardağı un

 

Köfteleri kızartmak için:

  • 2 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 2 adet yumurta

 

Tarif:

  • Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavada zeytinyağı ile soğanları ve sarımsakları yumuşayana kadar kavurun.
  • Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun.
  • Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun.
  • Yoğurduktan sonra üzerine streç çekip yarım saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
  • Bekleyen harçtan yumurtadan biraz daha büyük parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak şekil verin.
  • Şekil verilmiş köfteleri önce galeta ununa, sonra yumurtaya batırıp Arçelik Ankastre Fırın’da kızdırdığınınız kızgın yağda kızartın.
  • Afiyet olsun!

 

 

 

 

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