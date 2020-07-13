MUCİZE LEZZETLER
Kadınbudu Köfte | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde kadınbudu köfte var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 500 g orta yağlı kıyma
- 1 adet yumurta
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı haşlanmış pirinç
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım su bardağı un
Köfteleri kızartmak için:
- 2 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı galeta unu
- 2 adet yumurta
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tavada zeytinyağı ile soğanları ve sarımsakları yumuşayana kadar kavurun.
- Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun.
- Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun.
- Yoğurduktan sonra üzerine streç çekip yarım saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
- Bekleyen harçtan yumurtadan biraz daha büyük parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak şekil verin.
- Şekil verilmiş köfteleri önce galeta ununa, sonra yumurtaya batırıp Arçelik Ankastre Fırın’da kızdırdığınınız kızgın yağda kızartın.
- Afiyet olsun!
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