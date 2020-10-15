MUCİZE LEZZETLER
Kabaklı Peynirli Kiş | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kabaklı Peynirli Kiş var! (Sponsorlu İçerik)
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 225 gram margarin
- 3 yemek kaşığı soğuk su
- Tuz
Üzeri için:
- 5adet yeşil kabak
- 2 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı krem peynir
- 1 yemek kaşığı süt
- Yarım demet dereotu
- 2 diş sarımsak
- Karabiber
- Pul biber
- 3 yemekkaşığı ufalanmış beyaz peynir
Tarifi:
- Kiş hamuru için un, margarin, tuz ve suyu Arçelik Multi Şef’tekarıştırıp yoğurun.
- Hamuru folyoya sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin.
- Dolaptan çıkartıp merdaneyle açın.
- Kişkalıbını yağlayıp hamuru kalıbın kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin.
- Çatalla hamurun üzerinde delikler açın.
- Kabarmaması için, hamurun üzerini folyo ile kaplayıp, nohut ile doldurun.
- Önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırında15 dakika pişirin.
- Folyoyla birlikte nohutları çıkartıp, kiş hamurunu 10 dakika daha pişirin.
- İç malzemesi için kabakları doğrayım. Fazla suyunu süzün.
- Yumurta, süt, beyaz peyniri, krem peynir, kıyılmış dereotu, sarımsak, karabiber ve pul biberi karıştırıp kabakla karıştırın.
- İç malzemeyi, pişen hamurun içine yayın.
- Tekrar fırına sürüp üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun!
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