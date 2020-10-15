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Kabaklı Peynirli Kiş | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kabaklı Peynirli Kiş var! (Sponsorlu İçerik)

Hamuru için:

  • 3 su bardağı un 
  • 225 gram margarin 
  • 3 yemek kaşığı soğuk su 
  • Tuz

 

Üzeri için:

  • 5adet yeşil kabak 
  • 2 adet yumurta 
  • 3 yemek kaşığı krem peynir 
  • 1 yemek kaşığı süt 
  • Yarım demet dereotu 
  • 2 diş sarımsak 
  • Karabiber 
  • Pul biber 
  • 3 yemekkaşığı ufalanmış beyaz peynir 

 

Tarifi:

 

  1. Kiş hamuru için un, margarin, tuz ve suyu Arçelik Multi Şef’tekarıştırıp yoğurun. 
  2. Hamuru folyoya sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin.
  3. Dolaptan çıkartıp merdaneyle açın.
  4. Kişkalıbını yağlayıp hamuru kalıbın kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. 
  5. Çatalla hamurun üzerinde delikler açın.
  6. Kabarmaması için, hamurun üzerini folyo ile kaplayıp, nohut ile doldurun.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derece Arçelik Ankastre Fırında15 dakika pişirin. 
  8. Folyoyla birlikte nohutları çıkartıp, kiş hamurunu 10 dakika daha pişirin. 
  9. İç malzemesi için kabakları doğrayım. Fazla suyunu süzün.
  10. Yumurta, süt, beyaz peyniri, krem peynir, kıyılmış dereotu, sarımsak, karabiber ve pul biberi karıştırıp kabakla karıştırın. 
  11. İç malzemeyi, pişen hamurun içine yayın.
  12. Tekrar fırına sürüp üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun! 

 

 

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