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İşte deprem sonrası ilk anlar
Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı, merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları
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