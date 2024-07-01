İtalyan pirinç salatası | Mucize Lezzetler

İnanılmaz bir lezzetle dolu, bağımlılık yaratacak derecede lezzetli ve yapımı çok kolay olan İtalyan pirinç salatası tarifi. (Sponsoırlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 2 kişilik Pişirme Tekniği: Ocak Mutfak: İtalyan mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak Malzemeler: 1 su bardağı arborio pirinç

Yarım bardak kornişon turşu

1 adet kırmızı kapya biber

160 g ton balığı

100 g jambon

2 adet sert haşlanmış yumurta

100 g parmesan peyniri

1 su bardağı haşlanmış bezelye

4 adet yeşil zeytin

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limonun suyu Tarif: Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ Haşlanan pirinçleri soğumaya bırakın. Haşlanmış yumurtaların kabuklarını soyup, bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün. Kornişon turşu ve kapya biber, jambon ve parmesan peynirini küçük küpler halinde kesin. Derin bir cam kasenin içine pirinç, kornişon turşu, kapya biber, jambon, parmesan peyniri, bezelye, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve ton balığını ekleyip iyice karıştırın. Salatanızı sunum tabağına alın. Üstüne yeşil zeytin ve yumurtaları ekleyip karabiber serperek servis edebilirsiniz. İtalyan pirinç salatanız hazır. Afiyet Olsun! HOW TO NOTLARI Tek bir ısırıkta her şeyin tadına varabilmeniz için, tüm malzemeleri küpler halinde kesin.