İtalyan pirinç salatası | Mucize Lezzetler - Hürriyet TV
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İtalyan pirinç salatası | Mucize Lezzetler 

İnanılmaz bir lezzetle dolu, bağımlılık yaratacak derecede lezzetli ve yapımı çok kolay olan İtalyan pirinç salatası tarifi. (Sponsoırlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: İtalyan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 su bardağı arborio pirinç
  • Yarım bardak kornişon turşu
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 160 g ton balığı
  • 100 g jambon
  • 2 adet sert haşlanmış yumurta
  • 100 g parmesan peyniri
  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 4 adet yeşil zeytin
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı limonun suyu

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin tencerenin içine pirinç ve suyu ekleyip haşlama işlemini gerçekleştirin.
  2. Haşlanan pirinçleri soğumaya bırakın.
  3. Haşlanmış yumurtaların kabuklarını soyup, bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
  4. Kornişon turşu ve kapya biber, jambon ve parmesan peynirini küçük küpler halinde kesin.
  5. Derin bir cam kasenin içine pirinç, kornişon turşu, kapya biber, jambon, parmesan peyniri, bezelye, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve ton balığını ekleyip iyice karıştırın.
  6. Salatanızı sunum tabağına alın.
  7. Üstüne yeşil zeytin ve yumurtaları ekleyip karabiber serperek servis edebilirsiniz.
  8. İtalyan pirinç salatanız hazır.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Tek bir ısırıkta her şeyin tadına varabilmeniz için, tüm malzemeleri küpler halinde kesin.
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