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İtalyan pirinç salatası | Mucize Lezzetler
İnanılmaz bir lezzetle dolu, bağımlılık yaratacak derecede lezzetli ve yapımı çok kolay olan İtalyan pirinç salatası tarifi. (Sponsoırlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: İtalyan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 su bardağı arborio pirinç
- Yarım bardak kornişon turşu
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 160 g ton balığı
- 100 g jambon
- 2 adet sert haşlanmış yumurta
- 100 g parmesan peyniri
- 1 su bardağı haşlanmış bezelye
- 4 adet yeşil zeytin
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı limonun suyu
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin tencerenin içine pirinç ve suyu ekleyip haşlama işlemini gerçekleştirin.
- Haşlanan pirinçleri soğumaya bırakın.
- Haşlanmış yumurtaların kabuklarını soyup, bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
- Kornişon turşu ve kapya biber, jambon ve parmesan peynirini küçük küpler halinde kesin.
- Derin bir cam kasenin içine pirinç, kornişon turşu, kapya biber, jambon, parmesan peyniri, bezelye, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve ton balığını ekleyip iyice karıştırın.
- Salatanızı sunum tabağına alın.
- Üstüne yeşil zeytin ve yumurtaları ekleyip karabiber serperek servis edebilirsiniz.
- İtalyan pirinç salatanız hazır.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Tek bir ısırıkta her şeyin tadına varabilmeniz için, tüm malzemeleri küpler halinde kesin.
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