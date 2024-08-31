İstiridyeli makarna tarifi | Mucize Lezzetler

Taze istiridye, sarımsak ve limondan yapılan klasik bir İtalyan deniz ürünleri makarna-sını sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Ocak Mutfak: İtalyan mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak Malzemeler: 400 g kalın spagetti

600 g taze istiridye

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 büyük demet ince kıyılmış taze maydanoz

1 sıkılmış limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı Tarif: Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ’ ta yer alan tencerede suyu kaynatın ve tuzlayın. Ardından makarnayı 20 dakika haşlayın. Taze istiridyeleri yıkayın. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ Daha sonra istiridyeleri ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Istiridyeler tamamen açılıncaya kadar kapağı kapalı tutun. İstiridyeler açıldıktan sonra haşlanan makarna, kıyılmış taze maydanoz ve limonun suyunu ekleyip bir tur daha karıştırın. İstiridyeli makarnanız hazır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.