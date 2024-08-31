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MUCİZE LEZZETLER

İstiridyeli makarna tarifi | Mucize Lezzetler 

Taze istiridye, sarımsak ve limondan yapılan klasik bir İtalyan deniz ürünleri makarna-sını sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: İtalyan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 400 g kalın spagetti
  • 600 g taze istiridye
  • 2 diş ince kıyılmış sarımsak
  • 1 büyük demet ince kıyılmış taze maydanoz
  • 1 sıkılmış limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tencerede suyu kaynatın ve tuzlayın.
  2. Ardından makarnayı 20 dakika haşlayın.
  3. Taze istiridyeleri yıkayın.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan ayrı bir tencerede zeytinyağını kızdırıp tuz ve sarımsakları soteleyin.
  5. Daha sonra istiridyeleri ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
  6. Istiridyeler tamamen açılıncaya kadar kapağı kapalı tutun.
  7. İstiridyeler açıldıktan sonra haşlanan makarna, kıyılmış taze maydanoz ve limonun suyunu ekleyip bir tur daha karıştırın.
  8. İstiridyeli makarnanız hazır.
  9. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
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