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İstiridyeli makarna tarifi | Mucize Lezzetler
Taze istiridye, sarımsak ve limondan yapılan klasik bir İtalyan deniz ürünleri makarna-sını sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: İtalyan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 400 g kalın spagetti
- 600 g taze istiridye
- 2 diş ince kıyılmış sarımsak
- 1 büyük demet ince kıyılmış taze maydanoz
- 1 sıkılmış limon suyu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede suyu kaynatın ve tuzlayın.
- Ardından makarnayı 20 dakika haşlayın.
- Taze istiridyeleri yıkayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir tencerede zeytinyağını kızdırıp tuz ve sarımsakları soteleyin.
- Daha sonra istiridyeleri ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
- Istiridyeler tamamen açılıncaya kadar kapağı kapalı tutun.
- İstiridyeler açıldıktan sonra haşlanan makarna, kıyılmış taze maydanoz ve limonun suyunu ekleyip bir tur daha karıştırın.
- İstiridyeli makarnanız hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
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