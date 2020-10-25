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İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü kamerada

Küçükçekmece’de abartı egzozlu tanker sürücüsü cadde üzerindeki araçların arasında “slalom” (zikzak) yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Polis, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaşan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da araçlarla trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi üzerinde önceki gün kaydedilen görüntülerde ise, abartı egzozla takılı olan tankerle ilerleyen bir sürücü, akan trafikte “slalom” yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.


TANKERLE “SLALOM” YAPTI
Tanker olmasına rağmen hem abartı egzoz kullanan hem de desibeli yüksek hoparlörlerle çevreye rahatsızlık veren şahıs, dakikalarca bu şekilde ilerledi. Şov uğuruna hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamayan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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