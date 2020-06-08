MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Teknoloji >iPad Pro'ların sihirli klavyesi
TEKNOLOJİ

iPad Pro'ların sihirli klavyesi

Apple'ın yeni nesil iPad Pro'lar için tasarladığı Magic Keyboard, touch pad ile birlikte hemen hemen bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Yakından inceledik...
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Düğünler maskeli, sosyal mesafeli olacak takılar kutuya konulacak
Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü
Selahattin Baki: '2 yıldır hatalar yapıldı bunları üzerimize alıyoruz'
Ronaldo ve Marcelo uyumu yeniden gündemde!
Demet Evgar dudağına arı soktu
Mevsimlik işçinin oğlu koronavirüs çıktı, 200 kişi karantinaya alındı

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler