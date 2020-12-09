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Şoför, aracını çalan soyguncuları böyle durdurmaya çalıştı

İngiltere'de Noel dönemi teslimat şoförlüğü yapan 20 yaşındaki sürücü, araca binerek hareket eden soyguncuları durdurmaya çalıştı. Sürücünün, aracın ön kaputuna çıkarak soyguncuları durdurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki West Bromwich kasabasında meydana geldi. Noel dönemi teslimat şoförlüğü yapan 20 yaşındaki sürücü, aracına binen soyguncuları fark edince onları durdurmak için aracın kaputuna çıktı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların araçla kaçmaya çalıştığı, ismi açıklanmayan sürücünün ise soyguncuları durdurmak için hareket halindeki aracın kaputunda durduğu görüldü. Yerel medya, sürücünün bileğinden yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, polisin ise soyguncuları aradığını bildirdi.

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