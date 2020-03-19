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İlginç güneş manzarası ülkede gündem oldu

Bangladeş’te bugün öğle saatlerinde güneşin etrafından görünen yuvarlak çizgiler ülkedeki vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Yaşanan ilginç güneş manzarası izleyenleri şaşırttı.

Güney Asya ülkesi olan Bangladeş’in kuzey bölgesinde bugün güneşin etrafında gökkuşağına benzeyen bir yuvarlak gözlemlendi. Daha sonra ülkenin her tarafından da gözlemlenen bu ilginç güneş, vatandaşların merakını uyandırdı. Ay ve güneşin tutulmasını gören ancak böyle bir şey daha önce görmeyen vatandaşlar evlerinden çıkarak ilginç güneşini kadrajladı. Vatandaşların çektiği fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşınca kısa bir sürede ülke gündemine oturdu.

 

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