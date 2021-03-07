Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor

Hatay’da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan iki çocuk annesi 57 yaşındaki Gülseren Bozkurt, kazandığı parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de iki çocuğunu üniversitede okutuyor.

Çiçek satarak kazandığı paranın büyük bir bölümünü çocukları için harcayan anne, kızını İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nde okutuyor. Fedakar anne, ''Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir'' diye konuştu. Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’nın en eski çiçekçilerinden biri olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü anlattı.

‘ÇOCUKLARIMA KATKI SUNMAK İÇİN ÇABA HARCIYORUM”

15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını anlatan Bozkurt, “ Eşim gündelik işlerde çalışıyor her zaman da iş bulamıyor. Bazende bana yardım eder. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana katkı sunuyorum, onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi’nde okuyor” dedi.