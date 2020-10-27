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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >İdlib'de Neler Oluyor? Türkiye ve Rusya Arasında Askeri Sahada Kriz Mi Var? Sedat Ergin Yorumluyor..
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İdlib'de Neler Oluyor? Türkiye ve Rusya Arasında Askeri Sahada Kriz Mi Var? Sedat Ergin Yorumluyor..

Türkiye'nin rejim bölgesinde gelen gözlem noktalarının ikmali için Türkiye ile Rusya'nın askeri makamları arasında bir koordinasyon olduğunu belirten Ergin son dönemde bu işbirliğinin aksadığına dair haberler olduğuna dikkat çekti. Ergin 'Rusların son dönemde biraz güçlük çıkardıklarına dair bilgiler var ama teyit edilmiş değil." dedi. Ergin 'Türkiye'nin Azerbaycan - Ermenistan sürtüşmesindeki tavrından dolayı olabilir mi?' sorusuna 'Olabilir bu da bir ihtimal' cevabını verdi. Ergin Türkiye'nin Morik'teki askeri gözlem noktasının yerini değiştirmesinin Türkiye'nin bölgedeki stratejisini etkileyen bir durum olmadığının altını çizen Ergin 'Türkiye'nin sahadaki askeri varlığı azalmış olmuyor olsa olsa bir yer değiştirme söz konusu' dedi.
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