İçli Köfte
Kaç kişilik: 6–8 kişilik
Hazırlık süresi: 40 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Ürün: Torque Kıyma Makinesi & Pasteur Yoğurt Makinesi
Malzemeler
Dışı için
1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağından biraz az un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı soğuk su
İçi için
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
300 gram orta yağlı dana kuşbaşı
1 orta boy soğan (doğranmış)
Yarım tatlı kaşığı domates salçası
¼ demet ince kıyılmış maydanoz
1 küçük çay bardağı kırılmış ceviz
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
Kızartmak için
Sıvı yağ
Servis için
Pasteur Yoğurt Makinesi’nde hazırlanmış yoğurt
1 tutam Toz Antep fıstığı
Yapılışı
- İç harç için dana etini Fakir Hausgeräte Torque Kıyma Makinesi’nde çekin.
- Tavaya sıvı yağı ve tereyağını alın, ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Üzerine çekilmiş kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kısık ateşte kavurun.
- Baharatları ve cevizleri ekleyin. Ardından salçayı ilave edin ve karıştırın. Son olarak maydanozları ilave edin ve ocağın altını kapatıp harcı soğumaya alın.
- Dış harç için ince bulguru soğuk su ile ıslatın ve suyu çekmesini bekleyin.
- Bulgur yumuşadığında irmik, salça ve baharatları ekleyin. Yaklaşık 15 dakika azar azar su ekleyerek yoğurun. Ardından unu ilave edip 5 dakika daha yoğurun. Ele alındığında dağılmayan ama hafif yapışkan bir kıvam elde etmelisiniz.
- Hazırladığınız dış harcı Fakir Hausgeräte Torque Kıyma Makinesi’nin içli köfte aparatıyla şekillendirin. Makineden çıkan boş köfte gövdelerinin içine hazırladığınız iç harçtan doldurun ve uçlarını kapatarak limon formu verin.
- Tüm köftelere aynı işlemi uygulayın.
- Derin bir tencerede yağı kızdırın ve içli köfteleri dikkatlice ekleyin. Altın rengi olana kadar kızartın ve kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- Servis tabağına Fakir Hausgeräte Pasteur Yoğurt Makinesi’nde hazırlanmış yoğurdu yayın. Üzerine sıcak içli köfteleri yerleştirin. Toz Antep fıstığı ile servis edin.
- İçli köfte servise hazır. Afiyet olsun.