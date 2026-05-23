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FAKİR HAUSGERATE İLE LEZZETLİ TARİFLER

İçli Köfte

 

Kaç kişilik: 6–8 kişilik
 Hazırlık süresi: 40 dakika
 Pişirme süresi: 15 dakika
 Ürün: Torque Kıyma Makinesi & Pasteur Yoğurt Makinesi

Malzemeler

Dışı için
 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
 1 çay bardağı irmik
 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
 1 tatlı kaşığı biber salçası
 1 su bardağından biraz az un
 1 çay kaşığı tuz
 1 su bardağı soğuk su

İçi için
2 yemek kaşığı sıvı yağ
 1 yemek kaşığı tereyağı
 300 gram orta yağlı dana kuşbaşı
 1 orta boy soğan (doğranmış)
 Yarım tatlı kaşığı domates salçası
 ¼ demet ince kıyılmış maydanoz
 1 küçük çay bardağı kırılmış ceviz
 1 tutam tuz
 1 tutam karabiber

Kızartmak için
 Sıvı yağ

Servis için
Pasteur Yoğurt Makinesi’nde hazırlanmış yoğurt
1 tutam Toz Antep fıstığı

Yapılışı

  1. İç harç için dana etini Fakir Hausgeräte Torque Kıyma Makinesi’nde çekin.
  2. Tavaya sıvı yağı ve tereyağını alın, ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Üzerine çekilmiş kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kısık ateşte kavurun.
  3. Baharatları ve cevizleri ekleyin. Ardından salçayı ilave edin ve karıştırın. Son olarak maydanozları ilave edin ve ocağın altını kapatıp harcı soğumaya alın.
  4. Dış harç için ince bulguru soğuk su ile ıslatın ve suyu çekmesini bekleyin.
  5. Bulgur yumuşadığında irmik, salça ve baharatları ekleyin. Yaklaşık 15 dakika azar azar su ekleyerek yoğurun. Ardından unu ilave edip 5 dakika daha yoğurun. Ele alındığında dağılmayan ama hafif yapışkan bir kıvam elde etmelisiniz.
  6. Hazırladığınız dış harcı Fakir Hausgeräte Torque Kıyma Makinesi’nin içli köfte aparatıyla şekillendirin. Makineden çıkan boş köfte gövdelerinin içine hazırladığınız iç harçtan doldurun ve uçlarını kapatarak limon formu verin.
  7. Tüm köftelere aynı işlemi uygulayın.
  8. Derin bir tencerede yağı kızdırın ve içli köfteleri dikkatlice ekleyin. Altın rengi olana kadar kızartın ve kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
  9. Servis tabağına Fakir Hausgeräte Pasteur Yoğurt Makinesi’nde hazırlanmış yoğurdu yayın. Üzerine sıcak içli köfteleri yerleştirin. Toz Antep fıstığı ile servis edin.
  10. İçli köfte servise hazır. Afiyet olsun.
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