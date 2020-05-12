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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>İç bacak sıkılaştıran ve güçlendiren egzersiz
SAĞLIKLI YAŞAM

İç bacak sıkılaştıran ve güçlendiren egzersiz

Fizyoterapist ve Pilates uzmanı Aylin Uçar'ın sizler için hazırladığı iç bacağı sıkılaştıran ve güçlendiren egzersiz.
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