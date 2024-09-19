MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Huawei Watch GT 5: Modaya Uygun Tasarım ve Çok Yönlü Fitness Özellikleri
HABER

Huawei Watch GT 5: Modaya Uygun Tasarım ve Çok Yönlü Fitness Özellikleri

Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün uzun zamandır beklediğim HUAWEI ailesinin yeni üyesi HUAWEI'nin Watch GT5 Pro ile sizlerleyim. Seramik ve Titanyum malzemeler kullanan keskin hatlı tasarıma sahip, profesyonel spor takibi özelliklerine ek 24 saat boyunca gelişmiş EKG Analizi yapabilen ve 2 haftaya kadar pil ömrü sunan bu yeni nesil akıllı saatini çok beğeneceksiniz. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum, gelin bu yeni akıllı saati daha yakından tanıyalım.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi
hürriyet_tv
Gürz-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı
hürriyet_tv
Maltepe'de pitbull dehşeti kamerada
hürriyet_tv
ROKETSAN'ın ALKA lazer silahı, dron tehditlerine karşı kalkan oluyor
hürriyet_tv
Bakan Kurum: Avrupa'nın en güçlü adliye saraylarını inşa ediyoruz
hürriyet_tv
Saldırı sonrası Nasrallah'tan ilk açıklama! 'Bütün kırmızı çizgileri aştılar'

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler