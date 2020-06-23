MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Teknoloji >Huawei Mate XS incelemesi
TEKNOLOJİ

Huawei Mate XS incelemesi

Huawei'nin ekranı katlanabilen yeni akıllı telefonu Huawei Mate XS'i yakından inceledik. 30 bin TL'ye satılan telefonun özellikleri nasıl?
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
Ağabeyinin gölde cansız bedeni bulundu, feryadı yürekleri dağladı
'Eyvah eyvah eyvah...' Aracıyla hortumun içinden böyle geçti!
Esenyurt'ta su dolan bodrum kattakileri kurtarma çalışması
Seyir halindeki TIR, rüzgarın etkisiyle böyle devrildi
Minibüs üstünde mahsur kaldılar
İstanbul Çekmeköy'de yağış trafiği felç etti

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler