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Huawei GT5 incelemesi

Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün uzun zamandır beklediğim HUAWEI ailesinin yeni üyesi HUAWEI'nin Watch GT5 Pro ile sizlerleyim. Seramik ve Titanyum malzemeler kullanan keskin hatlı tasarıma sahip, profesyonel spor takibi özelliklerine ek 24 saat boyunca gelişmiş EKG Analizi yapabilen ve 2 haftaya kadar pil ömrü sunan bu yeni nesil akıllı saatini çok beğeneceksiniz. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum, gelin bu yeni akıllı saati daha yakından tanıyalım.
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