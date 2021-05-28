Hızlı Okuma Koçu Mehmet Taşhanlıgil cevaplıyor; Bilgileri, isimleri nasıl aklımda tutabilirim?

Bir soruyu okuduktan sonra “ben ne okudum?” diye kendilerine soruyor öğrencilerimiz. Ya da bir kitabı bitirdikten sonra kitap çok güzeldi ancak hiçbir şey hatırlamıyorum diyebiliyorlar. Bu durum tamamen beyinin yapısıyla alakalı. Bizler bir şeyler okuduğumuz zaman özütünü alırız ama detaylarını söyleyemeyiz çünkü beyni doğru kullanmadan okuma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu durum biriyle tanıştığımız zaman da geçerli. Tanıştıktan bir dakika sonra “adı neydi?” diye düşünebiliyoruz. Burada da aynı durum söz konusu; duygularla bütünleşmeyen öğrenme becerisi. Size “dün ne yediniz?” diye sorulduğunda aklınıza gelmezken, dünle alakalı bir anınızı hatırlarsanız dün ne yediğinizi de bulacaksınızdır. Burada işin içine duygular giriyor. Eğer bir okumalarımızı gerçekleştirirken duygularımızı katabilirsek, biriyle tanıştığımız zaman o kişinin adını hatırlamakla ilgili duygularımızı dahil edebilirsek detaylarıyla hatırlayabiliriz. Zihninizde çağrışım yapmaya odaklanırsanız bu sıradan olan bilgiler beyninizdeki nöron bağlantılar sayesinde hatırlanır olacaktır.