Hint polisinden sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı

Hindistan'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Hint polisinden sopalarla dayak yedi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Hindistan'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1 milyar 339 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasağa uymayarak sokağa çıkanları Hint polis sopalarla dövdü. Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.