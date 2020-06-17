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Her müşterisine ayrı malzeme kullanan hijyenik berber

Samsun’da her müşterisi için 'kişiye özel' tıraş malzemeleri kullanan bir berber, korona virüsle mücadele günlerinde örnek bir çabaya imza atıyor.30 yıldır erkek berberi olarak çalışan 45 yaşındaki Selçuk Atabey, 17 yıldır aklında olan projesini 5 yıl önce başlatmış. Dükkana ilk kez gelen müşterilerde tek seferlik malzemeler kullanılıyor. İkinci kez gelen müşteriye ise talebi doğrultusunda bir kod veriliyor. Müşteride kullanılan malzemeler bu kodla işaretlenip paketlenerek bir rafa ayrılıyor. Müşteri tekrar geldiğinde bu kodu söylüyor ve ücretsiz bir şekilde kendisine tahsis edilen bu malzemeler ile tıraş oluyor.
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