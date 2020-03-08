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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Her kadının bir hikayesi var!
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Her kadının bir hikayesi var!

Onlar hikayeleri ile bize ilham veren Türkiye’nin gurur duyduğu kadınlar… Emekleri ile bu dünyayı daha güzel bir yer yapan tüm kadınlara mesajları var.
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