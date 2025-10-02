Havuç reçeli nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler

MUCİZE LEZZETLER
Havuç reçeli nasıl yapılır?
Her sene mevsiminde yapmak isteyeceğiniz lezzetli havuç reçeli. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 kg havuç
- 1 adet çubuk tarçın
- 8 tane karanfil
- Yarım limon suyu
- 1 su bardağı su
- 1 kg şeker
- 1 su bardağı portakal suyu
- 1 adet portakal kabuğu rendesi
Tarif:
- İlk olarak havuçların kabuklarını soyup rendeleyin.
- Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel program -basınçsız pişirme modunda 180 derecelik sıcaklıkta 60 dakikaya ayarlayın.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine rendelenmiş havuç, şeker, su, portakal suyu, portakal kabuğunun rendesi, çubuk tarçın, karanfil ve limon suyunu ekleyin.
- Kıvam bulan reçelinizin içinden çubuk tarçını çıkarıp Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Havuç reçeliniz hazır.
Afiyet Olsun!
