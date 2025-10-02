MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerVideo Nasıl Mucize Lezzetler Havuç reçeli nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Havuç reçeli nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler

Her sene mevsiminde yapmak isteyeceğiniz lezzetli havuç reçeli. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı 

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 kg havuç
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 8 tane karanfil
  • Yarım limon suyu
  • 1 su bardağı su
  • 1 kg şeker
  • 1 su bardağı portakal suyu
  • 1 adet portakal kabuğu rendesi

Tarif:

  1. İlk olarak havuçların kabuklarını soyup rendeleyin.
  2. Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiriciyi manuel program -basınçsız pişirme modunda 180 derecelik sıcaklıkta 60 dakikaya ayarlayın.
  3. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiricinin içine rendelenmiş havuç, şeker, su, portakal suyu, portakal kabuğunun rendesi, çubuk tarçın, karanfil ve limon suyunu ekleyin.
  4. Kıvam bulan reçelinizin içinden çubuk tarçını çıkarıp Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinden geçirin.
  5. Havuç reçeliniz hazır.

Afiyet Olsun!

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Bademli ve fıstıklı pesto nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Meyveli parfe tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Kaşarlı köfte tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Mürdüm eriği suyu tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Kakaolu probiyotik smoothie tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Sebzeli ve etli güveç tarifi | Mucize Lezzetler

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler