MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerVideo Nasıl Mucize Lezzetler Hatay usulü tepsi kebabı tarifi
MUCİZE LEZZETLER

Hatay usulü tepsi kebabı tarifi

Hatay’ dan sofralara, tepsi kebabının gerçek lezzeti!

Zorluk: Orta

Süre: 30+60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

  • 700 gr kuzu kıyma
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 adet rendelenmiş kuru soğan
  • 1 adet ince doğranmış yeşil biber
  • 1 adet ince doğranmış kırmızı biber
  • 1 tutam kıyılmış maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

Üzeri için;

 

  • 6 adet yeşil sivri biber
  • 1 adet dilimlenmiş domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • Yarım su bardağı su

Tarif:

 

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, sarımsak, soğan, maydanoz, yeşil ve kırmızı biberler, tuz karabiber ve kimyonu ekleyip iyice karıştırın.
  2. Yuvarlak borcamın içine kıymayı bastırarak eşit şekilde yayın.
  3. Eritilmiş tereyağını gezdirerek kıymanın üzerine dökün.
  4. Salçayı su ile açıp kıymanın üzerine ilave edin.
  5. Biber ve dilimlenmiş domatesleri kıymanın üzerine dizin.
  6. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’da 40 dakika pişirin.
  7. Hatay usulü tepsi kebabınız hazır.

Afiyet olsun!

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Çiğ köfte tarifi
hürriyet_tv
Kekik ve parmesanlı ricotta nasıl yapılır?
hürriyet_tv
Mandalinalı kek tarifi
hürriyet_tv
Peynirli sufle nasıl yapılır?
hürriyet_tv
Çilekli ve pancarlı smoothie nasıl yapılır?
hürriyet_tv
Soğuk pancar çorbası tarifi

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler