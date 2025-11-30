MUCİZE LEZZETLER
Hatay usulü tepsi kebabı tarifi
Hatay’ dan sofralara, tepsi kebabının gerçek lezzeti!
Zorluk: Orta
Süre: 30+60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 700 gr kuzu kıyma
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- 1 adet rendelenmiş kuru soğan
- 1 adet ince doğranmış yeşil biber
- 1 adet ince doğranmış kırmızı biber
- 1 tutam kıyılmış maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
Üzeri için;
- 6 adet yeşil sivri biber
- 1 adet dilimlenmiş domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- Yarım su bardağı su
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, sarımsak, soğan, maydanoz, yeşil ve kırmızı biberler, tuz karabiber ve kimyonu ekleyip iyice karıştırın.
- Yuvarlak borcamın içine kıymayı bastırarak eşit şekilde yayın.
- Eritilmiş tereyağını gezdirerek kıymanın üzerine dökün.
- Salçayı su ile açıp kıymanın üzerine ilave edin.
- Biber ve dilimlenmiş domatesleri kıymanın üzerine dizin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın’da 40 dakika pişirin.
- Hatay usulü tepsi kebabınız hazır.
Afiyet olsun!
