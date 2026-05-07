Hatay Usulü Biberli Ekmek
Kaç kişilik: 4–6 kişilik
Hazırlık süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 10–12 dakika
Malzemeler
Harcı için
1 baş kuru soğan
1 çay kaşığı kuru kişniş
1 yemek kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı çörek otu
1 yemek kaşığı susam
1 çay kaşığı kuru rezene
500 g çökelek veya lor peyniri
7–8 yemek kaşığı biber salçası
1,5 su bardağı sızma zeytinyağı
Hamuru için
350 g un (3,5 su bardağı)
5 g yaş maya
1 çay kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
250 ml su
Servis için
1/2 limon
1/4 demet maydanoz
Yapılışı
- Hamur için un, yaş maya, şeker, tuz ve suyu yoğurarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Üzeri kapalı şekilde dinlenmeye bırakın.
- Harcı için kuru soğanı Mr. Chef Quadro Blender Seti ile ince kıyın. Üzerine çökelek, biber salçası, zeytinyağı ve baharatları ekleyerek karıştırın.
- Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve ince şekilde açın. Üzerine hazırladığınız harcı yayın.
- Pizzamore Pizza Fırını’nı önceden ısıtın ve biberli ekmekleri yüksek ısıda yaklaşık 10–12 dakika pişirin.
- Fırından çıkan biberli ekmekleri limon ve maydanoz ile birlikte servis edin. Afiyet olsun.