Hatay Usulü Biberli Ekmek
FAKİR HAUSGERATE İLE LEZZETLİ TARİFLER

Hatay Usulü Biberli Ekmek

 

Kaç kişilik: 4–6 kişilik
Hazırlık süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 10–12 dakika
Ürün: Mr. Chef Quadro Blender Seti & Pizzamore Pizza Fırını

Malzemeler

Harcı için
 1 baş kuru soğan
 1 çay kaşığı kuru kişniş
 1 yemek kaşığı kekik
 1 tatlı kaşığı pul biber
 1 tatlı kaşığı kimyon
 1 yemek kaşığı çörek otu
 1 yemek kaşığı susam
 1 çay kaşığı kuru rezene
 500 g çökelek veya lor peyniri
 7–8 yemek kaşığı biber salçası
 1,5 su bardağı sızma zeytinyağı

Hamuru için

 350 g un (3,5 su bardağı)
 5 g yaş maya
 1 çay kaşığı şeker
 1 tatlı kaşığı tuz
 250 ml su

Servis için

 1/2 limon
 1/4 demet maydanoz

Yapılışı

  1. Hamur için un, yaş maya, şeker, tuz ve suyu yoğurarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Üzeri kapalı şekilde dinlenmeye bırakın.
  2. Harcı için kuru soğanı Mr. Chef Quadro Blender Seti ile ince kıyın. Üzerine çökelek, biber salçası, zeytinyağı ve baharatları ekleyerek karıştırın.
  3. Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve ince şekilde açın. Üzerine hazırladığınız harcı yayın.
  4. Pizzamore Pizza Fırını’nı önceden ısıtın ve biberli ekmekleri yüksek ısıda yaklaşık 10–12 dakika pişirin.
  5. Fırından çıkan biberli ekmekleri limon ve maydanoz ile birlikte servis edin. Afiyet olsun.
