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MUCİZE LEZZETLER

Haşlanmış yumurta ile çikolatalı puding tarifi | Mucize Lezzetler 

Oldukça lezzetli olan haşlanmış yumurta ve puding karışımı ile yapılan sıra dışı tatlı tarifine ne dersiniz? (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • ¾ su bardağı süt
  • 4 haşlanmış yumurta
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket vanilin

Üzeri için;

  • Rendelenmiş çikolata
  • Antep fıstığı tozu

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer lan tencerenin içine su koyup yumurtaların katı kıvama gelmesi için 10 dakika haşlayın.
  2. Haşlanan yumurtaların kabuklarını soyun.
  3. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine yumurta, kakao, şeker, vanilin ve sütü ekleyip iyice karıştırın.
  4. Pürüzsüz hale gelen karışımı kaseye aktarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat dinlendirin.
  5. Yumurtalı puding tarifiniz hazır.
  6. Üzerine rendelenmiş çikolata ve Antep fıstığı tozu serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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