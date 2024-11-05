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Haşlanmış yumurta ile çikolatalı puding tarifi | Mucize Lezzetler
Oldukça lezzetli olan haşlanmış yumurta ve puding karışımı ile yapılan sıra dışı tatlı tarifine ne dersiniz? (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Malzemeler:
- ¾ su bardağı süt
- 4 haşlanmış yumurta
- 4 yemek kaşığı kakao
- 4 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilin
Üzeri için;
- Rendelenmiş çikolata
- Antep fıstığı tozu
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer lan tencerenin içine su koyup yumurtaların katı kıvama gelmesi için 10 dakika haşlayın.
- Haşlanan yumurtaların kabuklarını soyun.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine yumurta, kakao, şeker, vanilin ve sütü ekleyip iyice karıştırın.
- Pürüzsüz hale gelen karışımı kaseye aktarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat dinlendirin.
- Yumurtalı puding tarifiniz hazır.
- Üzerine rendelenmiş çikolata ve Antep fıstığı tozu serpiştirerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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