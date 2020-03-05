MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Hasadı başlayan eriğin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor
Oynatma Listesi
HABER

Hasadı başlayan eriğin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen ve hasadına başlanan eriğin kilogram satış fiyatı 250 lirayı buldu.
GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER
OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler