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Hasadı başlayan eriğin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen ve hasadına başlanan eriğin kilogram satış fiyatı 250 lirayı buldu.
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