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SÜPER LİG

Hamzaoğlu'dan yabancı kısıtlaması eleştirisi! 'Söyleyeceğim kelimeler ağır olur...'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası, TFF'nin yabancı kısıtlaması kararını eleştirdi. Hamzaoğlu; ''Yabancı kısıtlaması çocuk oyuncağına döndü bir şey yapmış olmak için yapıyoruz. Ben her zaman sınırlamalara karşıyım iyi oyuncu bulduysan almalısın, batan batsın doğru işleri yapan kulüpler kalsın. Söyleyeceğim kelimeler ağır olur maalesef kulüplerin imkanını çok kötü şekilde kullanan yönetimler ve teknik heyetler bizi bu duruma getirdi' ifadelerini kullandı.
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