Hakan Ural’dan Erkan Petekkaya ve Şafak Sezer’e: “Bir Kariyer Ancak Böyle Tükenebilir”

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında ‘Neler Oluyor Hayatta?’ programını başarıyla gerçekleştiren Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Hayata ve magazin dünyasına dair sorulan tüm sorulara samimiyetle yanıt veren ikili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hiçbir zaman hiçbir kimseye karşı bilerek ve isteyerek zarar vermediğini söyleyen Hakan Ural programdaki başarı ile ilgili “Bilmediğimiz zaman bilmiyoruz diyoruz ve bildiğimiz konuda susmuyoruz. Birde temelinde bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi bir başkasına yapmama standardında eleştiri yapıyoruz” dedi.